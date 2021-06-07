Трамп заявил, что Путин открыто смеётся над Байденом

https://static.news.ru/photo/1275ea5e-c68a-11eb-91d7-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Российский президент Владимир Путин вместе с представителями КНР открыто насмехается над лидером США Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил бизнесмен и бывший глава американского государства Дональд Трамп. Его слова передаёт телеканал Fox News.

В ходе своего выступления на съезде республиканцев в Северной Каролине Трамп подчеркнул, что лично у него были отличные отношения с Путиным. Однако именно бывший американский президент, по его собственному мнению, был наиболее суров с Россией. Он, то есть Трамп, якобы полностью остановил реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», а Байден полностью поддерживает его прокладку.

Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну, — подчеркнул Трамп.

Ранее Джо Байден заявил, что Белый дом не ищет конфликта с Кремлём, а, напротив, хочет стабильных отношений. При этом в статье для Washington Post он выразил готовность ответить на якобы имеющиеся вызовы европейской безопасности.