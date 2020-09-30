«ИГИЛ окончательно разгромлена»: пять лет с начала операции ВКС РФ в Сирии

30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы (ВКС) России начали военную операцию в Сирии. Тогдашний глава кремлёвской администрации Сергей Иванов сообщил, что президент Арабской Республики Башар Асад призвал РФ оказать военную помощь правительственным войскам.

Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента российских ВС России за рубежом. Верхняя палата единогласно поддержала обращение главы государства.

Целью операции ВКС РФ стала воздушная поддержка сирийских правительственных сил в противодействии террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Самолёты российских ВКС начали наносить точечные удары по наземным целям боевиков на сирийской территории.

30 сентября 2020 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что «ИГИЛ окончательно разгромлена» в Сирии, «ни один террорист не проник в Россию».

Шойгу добавил, что важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Арабской Республике, а также предотвращение распада государства. 88% территории страны перешло под контроль правительственных войск, отметил он.

Самые яркие кадры боевой техники ВС РФ — в фотогалерее NEWS.ru.