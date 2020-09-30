«ИГИЛ окончательно разгромлена»: пять лет с начала операции ВКС РФ в Сирии

30 сентября 2015 года Воздушно-космические силы (ВКС) России начали военную операцию в Сирии. Тогдашний глава кремлёвской администрации Сергей Иванов сообщил, что президент Арабской Республики Башар Асад призвал РФ оказать военную помощь правительственным войскам.
Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента российских ВС России за рубежом. Верхняя палата единогласно поддержала обращение главы государства.
Целью операции ВКС РФ стала воздушная поддержка сирийских правительственных сил в противодействии террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ). Самолёты российских ВКС начали наносить точечные удары по наземным целям боевиков на сирийской территории.
30 сентября 2020 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что «ИГИЛ окончательно разгромлена» в Сирии, «ни один террорист не проник в Россию».
Шойгу добавил, что важным результатом операции стало завершение гражданской войны в Арабской Республике, а также предотвращение распада государства. 88% территории страны перешло под контроль правительственных войск, отметил он.
Самые яркие кадры боевой техники ВС РФ — в фотогалерее NEWS.ru.
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
ТАСС
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен