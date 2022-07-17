Идею США ограничить цены на нефть из России назвали неудачной Обозреватель FT Сандбу: идея США об ограничении цены на нефть из России является неудачной

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Обозреватель Мартин Сандбу заявил, что идея США об ограничении цены на российскую нефть является неудачной. В статье, опубликованной Financial Times, он отметил, что подобные намерения лишь подчеркивают зависимость Запада от данного сырья.

Журналист добавил, что сдерживание цен на энергоресурсы способно нарушить рыночное равновесие.

Сейчас котировки нефти марки Brent находятся на уровне примерно $98 и около $90 на декабрьские или январские фьючерсы. Тем самым, продавцы и покупатели нефти, вероятно, просчитали возможные последствия. Также возможно, что они не согласны с властями США в том, что санкции могут повлиять на мировой рынок нефти, считает автор публикации.

Но если ограничивать цену на нефть, то все стимулы для экономии ресурсов пропадут. А это само по себе, помимо кризиса как такового, принесет вред, — заключил Сандбу.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: проблема роста цен на энергоносители возникла из-за просчётов западной энергетической политики. Она отметила, что антирыночные планы G7 по лимиту цен на нефть могут привести к росту её стоимости. Захарова также указала на крайне негативное влияние рестрикций в энергетической сфере на рынок.