Храм Гроба Господня откроется после двух месяцев карантина

https://static.news.ru/photo/5a639926-9cf9-11ea-9617-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press

Иерусалимский храм Гроба Господня — одна из главных христианских святынь — откроется для верующих 24 мая после двухмесячного карантина.

Решение приняли руководители греческой православной, католической и армянской апостольской церквей — хранители Базилики Гроба Господня и Воскресения.

В связи с изменением обстановки на Святой Земле <...>, хотим сообщить, что начиная с ближайшего воскресенья 24-го мая святыня вновь будет доступна верующим для посещения и молитвы, — цитирует РИА Новости заявление православного греческого патриархата Иерусалима.

Как писал NEWS.ru, в марте израильские власти ввели в стране жёсткий карантин, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Ограничения совпали с крупными религиозными торжествами — иудейским праздником Песах и двумя христианскими Пасхами.

Церемония схождения Благодатного огня прошла лишь с участием священнослужителей.