Хакеры потребовали «выкуп» после взлома Королевской почты Великобритании FT: взломавшие Королевскую почту Британии хакеры потребовали заплатить им $80 млн

Фото: Simon Belcher / imageBROKER.com / Global Look Press

Взломавшие Королевскую почту Великобритании (Royal Mail) хакеры из группировки Lockbit потребовали в качестве выкупа $80 миллионов, пишет газета Financial Times. Отмечается, что взлом произошел с помощью вируса-вымогателя. По данным издания, злоумышленники вели переговоры с руководством почтовой службы на протяжении нескольких недель безрезультатно.

Хакеры из группировки Lockbit, взломавшие Королевскую почту Великобритании и нарушившие ее работу вирусом-вымогателем, требовали в качестве выкупа $80 миллионов, — сказано в публикации.

Речь идет о 0,5% от годовой выручки компании International Distributions Services, в состав которой входит убыточная Royal Mail. В случае отказа от выплаты этой суммы, хакеры пригрозили опубликовать в открытом доступе все украденные данные компании.

Ранее немецкое агентство DPA со ссылкой на данные пресс-секретаря Североатлантического альянса сообщило, что 12 февраля сайты НАТО подверглись хакерской атаке. По имеющейся информации, атака затронула несколько ресурсов, киберэксперты блока активно занимаются произошедшим.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил освободить от ответственности «белых хакеров», действующих в интересах России. Инициатива предполагает, что от наказания могут быть освобождены пророссийские хакеры, действующие как на территории РФ, так и за границей.