Госдеп предупредил американцев о рисках поездок в Китай

https://static.news.ru/photo/e391a2d6-c38e-11ea-bcee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xing Guangli/XinHua/Global Look Press

В Китае американцам угрожает риск необоснованного задержания и заключения под стражу без доступа к помощи консульства. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

Проявляйте повышенную осторожность в Китайской Народной Республике (КНР) в связи с произвольным применением местных законов в иных целях, чем поддержание правопорядка. Это необоснованное принуждение может включать задержание и использование запретов на выезд, — сообщается на сайте ведомства.

Утверждается, что американские граждане могут быть задержаны и подвергнуты длительному допросу. Это связано с вопросами государственной безопасности. Сотрудники китайских спецслужб могут депортировать или задерживать иностранных граждан из-за отправки ими электронных сообщений с критикой правительства Китая, отметили в Госдепартаменте.

Отношения между США и Китаем обострились из-за ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Американские власти считают, что Китай нарушает права человека. Из-за этого против китайских чиновников вводятся санкции.

Как ранее писал NEWS.ru, сбежавшая из Китая в США вирусолог заявила, что Пекин скрывает правду о коронавирусе.