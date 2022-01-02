Украинские пользователи массово публикуют в соцсетях «зраду» от Google, на запрос «сколько лет придурку». Поисковая система выдаёт в ответ официальную биографию Владимира Зеленского, опубликованную на сайте офиса, пишет «Страна ua».
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С 1 января на Украине действует налог на Google. Согласно новым правилам, все покупки, которые украинцы делают в зарубежных компаниях-нерезидентах, должны облагаться налогом на добавленную стоимость.
Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента РФ Владимира Путина. Его популярность на Украине растёт. Он добавил, что в 2022 году, когда Путин будет праздновать 70-летний юбилей, этому событию украинцы уделят особое внимание.