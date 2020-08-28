Google и Facebook оставили планы по прокладке кабеля между Гонконгом и США

https://static.news.ru/photo/d1904ef6-eacc-11ea-8805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Gang/Global Look Press

Компании Google и Facebook решили отказаться от прокладки подводного кабеля между Гонконгом и Лос-Анджелесом в связи с рекомендациями властей США.

Согласно проекту Pacific Light Cable Network (PLCN), планировалась прокладка высокосортного кабеля через Тайвань и Филиппины. Общая протяжённость соединения должна была составить около 13 тысяч км. Однако ранее Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг Соединённых Штатов рекомендовал Федеральной комиссии связи страны не одобрять заявку на работу из соображений национальной безопасности.

Отказаться от прокладки рекомендовалось частично — в прокладке системы PLCN с Гонконгом. Своё решение комитет обосновал текущей ситуацией в области нацбезопасности, в том числе постоянными усилиями правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов американцев. При этом комитет не имел ничего против части заявки PLCN, касающейся соединения США, Тайваня и Филиппин, которые не обладают никакой собственностью в Китае.

После получения рекомендаций Google и Facebook сразу подали новую заявку, содержащую только одобренную часть проекта. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co. из документа исключили.

По словам представителя Google, было подано пересмотренное заявление на части системы США — Тайвань и США — Филиппины, передаёт Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже ответил на санкции Пекина. В Китае ранее рассказали об ответных мерах по санкциям за Гонконг, сообщив о включении в чёрный список 11 американских официальных лиц.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами.