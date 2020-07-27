Глобальный альянс: цена на вакцину от коронавируса не превысит $40 за дозу

https://static.news.ru/photo/b3eb296a-d047-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна доза вакцины от коронавируса не будет стоить дороже $40. Такое заявление сделал Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации в ответ на распространённую ЕС информацию, что такова будет цена за дозу для пациентов в развитых странах.

Оказалось, что при широком разбросе цен источники в ЕС выбрали самую высокую в перечне, которая действительно была определена для населения в небедных странах. Но испытания вакцин от коронавируса находятся на таких ранних стадиях, что говорить об окончательных расценках пока рано, пишет Reuters.

Правда состоит в том, что никто понятия не имеет, какова будет цена, так как нет понимания того, какая из вакцин сработает, — объяснил член руководства альянса Сет Беркли.

Британия в июне организовала глобальный саммит по коронавирусу, на котором его участники согласились выделить Глобальному альянсу по $8,8 млрд для создания вакцины и проведения испытаний. На саммите также было объявлено о создании нового международного финансового механизма, который поможет обеспечить беднейшие страны вакциной от коронавируса после её создания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Университета Техаса в Остине, США, придумали, как значительно ускорить производство доз вакцин от коронавируса. Они модифицировали ключевой белок возбудителя (так называемые шипы) таким образом, что синтез его происходит в разы быстрее.