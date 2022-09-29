Global Times: расследование РФ и ЕС по «Северному потоку» смягчит конфликт Global Times: совместное расследование РФ и ЕС по «Северному потоку» смягчит конфронтацию

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Совместное российско-европейское расследование причин инцидента на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может стать началом смягчения конфронтации между Москвой и государствами Евросоюза. Такое мнение высказали авторы китайской газеты Global Times. Они отметили, что активизация взаимодействия выгодна обеим сторонам.

Если Россия и страны Европы смогут скоординировать усилия в процессе расследования причин данного происшествия, это станет сигналом к миру в условиях вражды, даже если подобное сотрудничество будет носить ограниченный характер. Это позволит смягчить конфронтацию и избежать дальнейшего усиления противоречий, — говорится в материале.

Авторы отмечают, что активизация взаимодействия по «Северному потоку» между РФ и ЕС выгодна обеим сторонам, но из-за давления отдельных политических сил Запада проект оказался на грани банкротства. Однако «умышленная диверсия создала возможность для его возрождения».

Если связи, поддерживаемые между РФ и европейскими странами на основе взаимных интересов, будут разорваны, в силу трагических обстоятельств останется лишь конфронтация, главной жертвой которой окажется большое количество обычных людей, — подчеркивает издание.

В GT подчеркнули, что взрывы на газопроводах показали, что кризис не исчерпывается вооруженным противостоянием Москвы и Киева, он распространился на энергетику и сферу продовольствия, сужая при этом пространство для политического урегулирования между вовлеченными сторонами.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.