Главу МИД Литвы расстроили успехи России на Украине

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине вызывают у него «разочарование», пишет Foreign Policy. Дипломат пояснил, что последние события указывают на низкие шансы «нанести поражения» России. По его мнению, украинцы оказались неспособными сохранить устойчивой линию соприкосновения даже с помощью западного оружия.

Часть информации, которую мы получаем, звучит довольно неутешительно: россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет, — поделился Ландсбергис.

Он выразил обеспокоенность способностью России стойко переносить давление в долгосрочной перспективе. По его словам, Запад находится на очень опасной стадии геополитической реальности.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил отправку Киевом на передовую молодых неопытных солдат тем, что у ведомства нет других вариантов, написал ранее журнал The Economist. Он обратился к читателям издания с риторическим вопросом: «А как ещё может быть?» Он признался, что молодые парни попадают на фронт «и умирают».