«А как ещё?»: МО Украины про отправку молодых неопытных солдат на передовую Минобороны Украины оправдалось за отправку молодых неопытных солдат на передовую

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Министр обороны страны Алексей Резников объяснил отправку Киевом на передовую молодых неопытных солдат тем, что у ведомства нет других вариантов, пишет The Economist. Он обратился к читателям издания с риторическим вопросом: «а как ещё может быть?». Он признался, что молодые парни попадают на фронт «и умирают».

Неопытные, молодые солдаты из добровольческих отрядов отправляются на передовую, чтобы заменить павших товарищей. А как ещё может быть? Молодые парни попадают на передовую, хотя этого никто не хочет, и они умирают, — рассказал Резников

Он добавил, что вернувшиеся с фронта солдаты жалуются на хаотичное командование со стороны старшего офицерского состава, а также на нехватку боеприпасов.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что бойцы территориальной обороны Украины не имеют должной подготовки, пишут «Известия». Он добавил, что в зоне боевых действий они будут представлять собой пушечное мясо. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Зеленский. По мнению эксперта, у Киева заканчивается боеспособный резерв. Он пояснил, что без соответствующих тренировок в нынешних условиях бойцам придётся крайне тяжело.