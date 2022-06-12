«Пушечное мясо»: Литовкин про отправку украинской теробороны на фронт Военный эксперт Литовкин раскритиковал решение отправить украинскую тероборону на фронт

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Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что бойцы территориальной обороны Украины не имеют должной подготовки, пишут «Известия». Он добавил, что в зоне боевых действий они будут представлять собой пушечное мясо. Соответствующий указ ранее подписал президент страны Владимир Зеленский. По мнению эксперта, у Киева заканчивается боеспособный резерв.

Бойцы теробороны должны представлять собой запасные подразделения. <...> Сейчас они окажутся в незнакомом районе, без подготовки, без экипажа. Они представляют собой, по большому счету, пушечное мясо, — рассказал Литовкин.

Он пояснил, что без соответствующих тренировок в нынешних условиях бойцам придётся крайне тяжело.

С завода «Азот» в Северодонецке ранее начали выходить мирные жители, сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. Людей встречают бойцы союзных сил на второй проходной, которая не находится под контролем сил ВСУ, уточнил он. Украинские боевики пока удерживают пару зданий на первой проходной «Азота». Там еще идут перестрелки. У них в заложниках также могут быть мирные жители. Но по мере сужения кольца вокруг националистов люди смогут выходить из окружения. Сейчас готовится транспорт для эвакуации, добавил дипломат.