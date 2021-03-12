Глава ВОЗ заявил о дефиците финансирования проекта по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/158850fc-83bd-11eb-bd28-96000091f725_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Xinhua/Global Look Press

Глобальный проект по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator испытывает серьёзный дефицит в финансировании, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ обнародовала новую стратегию и бюджет для проекта на 2021 год. В настоящее время на реализацию советующего плана выделено $11 млрд.

Но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд. <...> Мы призываем страны в полном объёме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление, — заявил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что чем дольше дефицит финансирования не ликвидируется, «тем труднее это понять». Глава ВОЗ уточнил, что это лишь небольшая часть от более чем $13 триллионов. Эту сумму, по данным МВФ, израсходовали страны с высоким уровнем дохода на налогово-бюджетное стимулирование.

Гебрейесус добавил, что среди наиболее острых проблем находится появление новых вариантов COVID-19, ограниченные поставки вакцин, отставание во внедрении новых диагностических средств и кислорода, а также отсутствие финансирования для поддержки распространения этих инструментов для борьбы с пандемией, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ВОЗ считает нецелесообразным вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей.