Глава погранслужбы Украины официально проклял белорусского коллегу

Глава пограничной службы Украины Сергей Дейнеко направил официальное письмо с оскорблениями председателю Пограничного комитета Белоруссии Анатолию Лаппо. Снимок документа попал в Сеть, пишет РИА Новости.

Как видно на опубликованном фото, письмо было отправлено на официальном фирменном бланке пограничной службы Украины. В шапке документа на двух языках — украинском и английском — указаны контактные данные ведомства. Кроме того, внизу письма стоит личная подпись Дейнеко, поверх которой нанесена печать.

Будьте вы прокляты, твари! С презрением, — говорится в тексте.

На текущий день неизвестно, было ли доставлено письмо Лаппо. Также в Погранкомитете Белоруссии пока никак не прокомментировали документ.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к украинским военным в ходе заседания Совета безопасности. Глава РФ призвал их брать власть в стране в свои руки и не позволять нацистам использовать мирное население в качестве щита. При этом он назвал власти Украины «шайкой наркоманов и неонацистов».