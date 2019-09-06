https://static.news.ru/photo/fe477470-d0ff-11e9-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Андрей Богдан Фото: Андрей Богдан/facebook.com

Андрей Богдан, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского не стал комментировать освобождение задержанных лиц, переговоры о котором ведут Киев и Москва. Он заявил, что «не всё знает».

Я не могу комментировать освобождение, не всё знаю, не всё могу говорить, но... Я обещаю, и наша команда это будет доказывать, что граждане являются наивысшей ценностью для нашего государства, — сказал Богдан в эфире телеканала Украина.

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу обмена заключёнными. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решён в ближайшее время.

Как ранее писал News.ru, украинский лидер Владимир Зеленский помиловал людей, которые, предположительно, будут включены в список обмена.

Накануне стало известно, что обмен может произойти 7 апреля, однако уточнялось, что это лишь предварительная дата. Ранее сообщалось, что главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список по освобождению заключённых между Москвой и Киевом.