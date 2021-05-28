Глава NASA: Россия — жизненно важный партнёр по МКС

Россия является жизненно важным партнёром NASA по Международной космической станции (МКС). В этой связи отношения между двумя странами можно назвать выдающимися. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон. Его слова приводит РИА Новости.
Россия — жизненно важный партнёр для МКС. <...> Даже когда отношения двух стран на земной поверхности переживают сложный период, в космосе мы, кажется, ладим весьма хорошо, — отметил Нельсон.
Нельсон отметил, что надеется на развитие «выдающихся» отношений России и США в космической сфере.
Ранее сообщалось, что российские космонавты опробовали новую экспериментальную систему воспроизведения воды на Международной космической станции. Таким образом, всего за 2019–2020 годы они выпили 171 литр регенерированной из мочи воды.