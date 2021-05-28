Глава NASA: Россия — жизненно важный партнёр по МКС

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал возбуждённое против него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в Белоруссии уголовное дело «безумием режима во всей красе». Своим мнением политик поделился с подписчиками Twiter.

Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы, — заявил...