Глава МИД Венгрии объяснил, почему «Спутник V» не признают в Европе

Проблема признания российской вакцины «Спутник V» в Европе является политическим вопросом, заявил в интервью RT министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что западноевропейские коллеги в кулуарах говорят об эффективности препарата, однако на публике ведут себя совершенно иначе.

Это политический и идеологический вопрос. Очень этим разочарован. Раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает. Однако, несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, благодаря тому, что Будапешт одобрил применение «Спутника V», и тому, что, в отличие от других вакцин, проблем с поставками российского препарата не было, Венгрия смогла открыть свои границы и восстановить экономику на два месяца раньше, чем другие страны Европы.

Ранее стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не сможет одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» до конца года, поскольку часть документов, необходимых для рассмотрения вопроса, потерялась. Одобрение может быть получено в I квартале 2022 года.

По данным осведомлённого источника, оснований сомневаться в безопасности и эффективности российской вакцины нет, но у регулирующего органа ЕС всё ещё отсутствуют некоторые данные, необходимые для принятия соответствующего решения. Если они будут получены до конца ноября, решение может быть принято в первом квартале следующего года.

По другой версии, проверка вакцины затянулась из-за того, что у центра имени Гамалеи не было опыта работы с международным регулятором в области лекарственных средств, а разработчики несколько раз меняли места производства доз вакцины, предназначенной для ЕС. Представитель производителей, между тем, заявил, что инспекторы ЕМА посетили как минимум два места производства в Ярославской области и не высказали никаких претензий.