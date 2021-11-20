Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признался, что время от времени Россия бывает «невыносимым соседом». Но при этом со стороной необходимо сохранять отношения, так как у Парижа и Москвы есть общие интересы, передаёт телеканала RTL.

Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов, — отметил политик.

Глава французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что с Россией обязательно нужно вести диалог. В пример он привёл встречу министров внешнеполитических ведомств России и Франции в формате «2+2», которая состоялась на прошлой неделе.

Ранее Дриан заявил, что Франция рассчитывает на то, что российский лидер Владимир Путин поможет в урегулировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. У него должны быть способы повлиять на Минск.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику. По последним оценкам польских властей, число беженцев на границе выросло до 20 тысяч человек.