Глава Госархива Украины сообщил, что его водителя обстреляли

Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов сообщил, что его водителя обстреляли в Киеве. Мужчина был ранен, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщил чиновник в Facebook.

Вчера я был в служебной командировке в Виннице. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведён выстрел (или несколько). Пуля или дробь задела подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет, — написал Хромов.

В данный момент предполагаемый стрелок задержан. Его мотивы неизвестны.

Позже пресс-служба полиции Киева cообщила, что правоохранители задержали в Соломeнском районе местного жителя, который из пневматической винтовки ранил прохожего.

Мужчина якобы решил пострелять из окна бaлкона по птицам, но попал в шею прохожему, теперь ему грозит до семи лeт лишения свободы. Связаны ли эти случаи, в полиции утoчнять не стали. Сам Хромов попросил не строить конспирологических теорий.

Ранее стало известно, что автомобиль советника Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. В машину попали 18 пуль. Стрельба велась из автоматического оружия. Водитель Шефира, в которого попали три пули, сейчас находится под наблюдением медиков.