Глава Евросовета прервал встречу с премьером Украины из-за ракетного удара Глава Евросовета Мишель прервал встречу с премьером Украины в Одессе из-за ракетного удара

Председатель Европейского совета Шарль Мишель / Фото Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Глава Евросовета Шарль Мишель 9 мая был вынужден прервать встречу в Одессе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара, передаёт РИА Новости со ссылкой на европейский источник. Мишель ранее в своём Twitter сообщил, что он отправился 9 мая на Украину для проведения встречи с украинским премьером.

Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прерваться, чтобы укрыться из-за падения ракет в районе Одессы, — сообщил источник агентства.

8 мая стало известно, что председатель бундестага ФРГ Бербель Бас также провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они обсудили перспективы вступления Украины в Евросоюз, предоставление Киеву тяжёлого вооружения и восстановление разрушенных украинских территорий.

Премьер-министр призвал немецкие предприятия и правительство ФРГ присоединиться к восстановлению Украины. По его словам, украинские власти хотят не просто отстроить разрушенное, но и сделать страну одной из наиболее привлекательных для жизни в Европе.