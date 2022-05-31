Глава энергокомитета бундестага: Германия нуждается в газе из России Глава комитета бундестага Клаус Эрнст: в ближайшие 3–4 года Германия не сможет обойтись без газа из РФ

Фото Jan Woitas/dpa/Global Look Press

В ближайшие три — четыре года Германия точно не сможет отказаться от поставок природного газа из РФ, заявил NEWS.ru немецкий депутат от партии «Левые», глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

Я считаю нереалистичным для Германии в ближайшие три — четыре года уйти от ископаемого топлива — как и найти замену всему российскому природному газу за этот период. В короткие сроки мы просто не сможем заместить весь объём газа, который действительно нужен не только нашей промышленности, но и нашим гражданам, — заявил Эрнст.

По словам немецкого политика, Германия не сможет найти замену энергоносителям из РФ, даже если нарастит поставки из Нидерландов или Норвегии и станет активнее развивать возобновляемые источники энергии. Что касается сжиженного природного газа, то у ФРГ нет достаточных мощностей, необходимого количества судов и отгрузочных станций, способных принимать СПГ. Кроме того, немецкие компании пока не заключили новые контракты с Катаром — переговоры всё ещё продолжаются, и условия для Берлина не слишком выгодны.

Я очень надеюсь, что с нашей стороны не будет бойкота российского газа и что Россия, в свою очередь, не отрубит нам поставки, — заключил Эрнст.

Полностью интервью с главой комитета по защите климата и энергетике бундестага ФРГ будет опубликовано на сайте NEWS.ru в 09.00.