Гибралтар выставит на аукцион яхту российского олигарха The Guardian: Гибралтар хочет продать яхту российского бизнесмена 23 августа

Фото: IMAGO/Giovanni Romero/Global Look Press

Яхта Axioma

Власти Гибралтара заявили о намерении продать на аукционе яхту Axioma, конфискованную у российского миллиардера, пишет британская газета The Guardian. Аукцион стартует 23 августа, деньги, вырученные с продажи яхты, будут перечислены на счет банка JP Morgan.

Люксовое морское судно якобы принадлежит бизнесмену Дмитрию Пумпянскому. Издание пишет, что стоимость яхты оценили в 65 млн фунтов стерлингов.

Судно, которое располагает шестью гостевыми комнатами, бассейном, 3D кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-центром, было арестовано в марте по требованию JP Morgan, после того, как вошло в порт Гибралтара. Руководство компании утверждает, что принадлежащая Пумпянскому фирма Pyrene Investments задолжала банку $20 млн.

Отмечается, что ни JP Morgan, ни Дмитрий Пумпянский не стали комментировать предстоящие торги.

Ранее Минюст США распространил заявление прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк о получении ордера на изъятие самолета Airbus A319-100, якобы принадлежащего предпринимателю и депутату Госдумы Андрею Скочу. Отмечалось, что стоимость воздушного судна превышает $90 млн.