В ООН отреагировали на использование ВСУ мин «Лепесток» Генсек ООН Гутерриш заявил, что использование мин «Лепесток» против гражданских неприемлемо

Фото: Александр Река/ТАСС

зведенная противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование противопехотных мин «Лепесток», как и любого другого оружия против гражданских неприемлемо для любой из сторон конфликта на Украине, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал вопрос о применении мин этого типа ВСУ против мирных жителей Донбасса.

У меня нет конкретной информации по теме... Я могу только сказать, что защита гражданских лиц — это основополагающий элемент в любом конфликте. Все стороны должны воздерживаться от действий, которые создают риски для жизни гражданских лиц, — заявил Гутерриш.

Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещённые противопехотные мины «Лепесток». Только в ночь на 28 июля столица ДНР трижды подверглась ударам со стороны Украины.

В июне военкор Семен Пегов рассказал о том, что Вооруженные силы Украины активно сбрасывают на Попаснянский район Луганской области запрещённые боеприпасы — мины «Лепесток». По его словам, ВСУ игнорируют требование ликвидации таких мин в течение нескольких суток, что весьма опасно для мирных жителей, в частности детей.