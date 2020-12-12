Генсек ООН призвал объявить чрезвычайное положение по климату

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение в связи с ухудшением климатической ситуации.

Гуттереш заявил, что страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды. Он отметил негативные климатические изменения: концентрация диоксида углерода выросла до максимальных за всю историю значений, а средняя температура на Земле выросла на 1,2 градуса по сравнению с показателями до промышленной революции.

Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением — более чем на три градуса. <...> Именно поэтому сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность, — приводит слова генсека ООН РИА Новости.

Углеродная нормальность подразумевает, что все производимые человечеством выбросы углекислого газа в атмосферу компенсируются проектами по очистке воздуха от этих выбросов.

Гуттререш отметил, что уже 38 стран мира ввели режим климатического ЧС, и призвал другие государства последовать их примеру.

Он предложил водить меры, нацеленные на постепенное снижение выбросов диоксида углерода: снижать финансирование сектора ископаемых энергоносителей, отказаться от строительства новых угольных электростанций и начать облагать налогами тех, кто загрязняет окружающую среду.

Ранее NEWS.ru писал со ссылкой на доклад ООН, что пандемия способствовала краткосрочному сокращению выбросов парниковых газов, но температура Земли продолжает повышаться.

В связи с этим в ООН предупредили, что страны мира должны приступить к экономическому восстановлению, включающему в себя решительные меры по обезуглероживанию экономики. В частности, докладчики призвали придерживаться «зелёных» показателей при экономическом восстановлении, и тогда уровни выбросов парниковых газов могут сократиться на 25% к 2030 году.