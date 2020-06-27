Генсек ООН назвал дисфункциональными отношения между США, РФ и КНР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отношения между наиболее важными, по его мнению, членами Совбеза ООН — США, Россией и Китаем — дисфункциональными.
Об этом он сказал в интервью по случаю 75-летия подписания устава ООН. По его словам, некоторые страны и сейчас работают «так же, как 75 лет назад».
ООН — это не союз демократий. Здесь собираются все страны на Земле — и это неизбежно приводит к разногласиям, — сказал генсек.
Гутерриш подчеркнул, что Совбез ООН «отражает ситуацию в мире после Второй мировой войны». Именно это, по его мнению, может мешать решению сегодняшних проблем.
Кроме того, отношения между тремя его важнейшими членами — США, Россией, Китаем — в настоящее время, скажем так, довольно дисфункциональны, — заявил он.
Гутерриш при этом выразил уверенность, что Совет ООН по правам человека и сегодня играет очень важную роль. По его словам, в 2019 году организация направляла наблюдателей для проверки соблюдения прав человека более 7,5 тыс. раз,
Ранее NEWS.ru писал о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий. В противном случае перспективы палестино-израильского диалога будут подорваны, подчеркнул он.
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