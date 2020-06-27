Генсек ООН назвал дисфункциональными отношения между США, РФ и КНР

https://static.news.ru/photo/f7011dee-b88d-11ea-80f1-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал отношения между наиболее важными, по его мнению, членами Совбеза ООН — США, Россией и Китаем — дисфункциональными.

Об этом он сказал в интервью по случаю 75-летия подписания устава ООН. По его словам, некоторые страны и сейчас работают «так же, как 75 лет назад».

ООН — это не союз демократий. Здесь собираются все страны на Земле — и это неизбежно приводит к разногласиям, — сказал генсек.

Гутерриш подчеркнул, что Совбез ООН «отражает ситуацию в мире после Второй мировой войны». Именно это, по его мнению, может мешать решению сегодняшних проблем.

Кроме того, отношения между тремя его важнейшими членами — США, Россией, Китаем — в настоящее время, скажем так, довольно дисфункциональны, — заявил он.

Гутерриш при этом выразил уверенность, что Совет ООН по правам человека и сегодня играет очень важную роль. По его словам, в 2019 году организация направляла наблюдателей для проверки соблюдения прав человека более 7,5 тыс. раз, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии части палестинских территорий. В противном случае перспективы палестино-израильского диалога будут подорваны, подчеркнул он.