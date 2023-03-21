Генсек НАТО предупредил о последствиях получения Россией китайского оружия Генсек НАТО считает, что военная поддержка России Китаем затянет конфликт на Украине

Китай не должен поставлять вооружения России, так как это будет поддержкой «необоснованной агрессии», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, такой шаг КНР только затянет конфликт, передает ТАСС.

При этом Столтенберг уточнил, что у НАТО нет информации, указывающей на передачу Китаем оружия для России, однако в Альянсе видели признаки того, что данный вопрос мог обсуждаться Москвой и Пекином.

Генсек НАТО добавил, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве является частью намеченного пути по сближению и укреплению связей между этими странами.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в первый день визита Путин и Си Цзиньпин проведут встречу тет-а-тет, а 21 марта состоятся официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

Церемония официальной встречи президента Путина и Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Оркестр исполнил государcтвенные гимны России и КНР. В зале также присутствовали члены делeгаций обеих стран. Лидеры прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе.