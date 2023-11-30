Генри Киссинджер умер. Остались одни гопники и хулиганы

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Один из легендарных госсекретарей Соединенных Штатов Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Почему смерть политика — трагедия не только для его семьи, но и для всей западной дипломатии?

СМИ Соединенных Штатов в свое время прозвали Киссинджера «гроссмейстером дипломатии» и «внешнеполитическим гуру». В 2015 году издание Foreign Policy окрестило его наиболее эффективным американским госсекретарем за прошедшие 50 лет.

Но, как и любой политик Запада, Киссинджер не был божьим одуванчиком — правозащитные организации заявляли, что он был причастен к репрессиям в ряде государств Латинской Америки в 1980-х, среди которых Аргентина и Чили. Тем не менее он понимал, что США нужно считаться с Россией, ведь уважительные отношения между Москвой и Вашингтоном помогли бы достигнуть политической стабильности в мире. Добиться этого он призывал путем признания стран СНГ зоной влияния РФ. Но современные политики Запада были не согласны с экс-госсекретарем США. Поэтому можно констатировать факт, что со смертью Киссинджера умерла и здоровая западная дипломатия.

Настоящих дипломатов почти не осталось

В конце жизни Киссинджер увидел страшный сон любого чиновника времен холодной войны. На смену сдержанным высказываниям, красивому официальному языку и грамотному ведению кулуарных переговоров пришли топорность, глупость и отсутствие любой субординации. Этот тезис подтверждает ряд странных поступков политиков Запада — например, президент США Джо Байден после недавних переговоров назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба позвал госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в «Макдоналдс». А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и вовсе назвал ЕС «садом», а остальные государства мира — «джунглями».

Причем западная дипломатия умерла не только на уровне сотрудников внешнеполитических ведомств, но еще и глав государств. Например, президент Украины Владимир Зеленский на всех официальных мероприятиях в ЕС и США присутствовал в зеленом свитере. Бизнесмен Илон Маск пришел на встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вместе со своим сыном. Франция и вовсе «слила» переговоры президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. При Киссинджере такого не было...

На таком низком уровне межгосударственные вопросы раньше не решались. Кто и о чем может договориться, если он одевается и ведет себя как гопник? Раньше у дипломатов был особый язык, на котором они вели переговоры. Нужно было одеться в официальный костюм, использовать максимально осторожные формулировки и соблюдать конфиденциальность, чтобы никого не обидеть. Сейчас же бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник называет канцлера Германии Олафа Шольца «ливерной колбасой». Разве такой должна быть дипломатия?

При этом все понимают, что политики стран мира ведут себя сдержанно и официально только на публике. Кулуарные переговоры проводятся совсем в другом формате. Там наверняка и матерятся, и угрожают друг другу, и давят. Но после этого, выходя за двери, к телекамерам, дипломаты должны улыбаться и жать руки. Сейчас же балаган устраивают и во время кулуарных переговоров, и перед журналистами.

Вслед за дипломатией деградируют и другие институты мировой власти

Деградация дипломатии привела к тому, что мировые институты власти уже никто ни во что не ставит. Например, 18 ноября ООН требовала у Израиля остановить боевые действия в секторе Газа, но Тель-Авив этого, естественно, не сделал. Более того, обвинил Организацию Объединенных Наций в антисемитизме.

К тому же, из-за деградации дипломатических норм к власти во многих странах мира приходят все более одиозные личности, которые не умеют трудиться на благо страны и договариваться. Например, в Аргентине президентом стал анархо-капиталист Хавьер Милей, который считает своих собак главными советниками.

Глядя на то, к чему привели действия находящихся у власти одиозных личностей, становится понятно, что нам нужны «новые Киссинджеры». Умные, осторожные и готовые всегда сесть за стол переговоров.

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