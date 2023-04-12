Галилея осудили 390 лет назад: почему люди до сих пор верят в плоскую Землю Спустя почти 400 лет после знаменитого суда над Галилео Галилеем дело гонителей итальянского астронома живет и процветает

Фото: Justus Sustermans/Public domain/Wikimedia Commons

Галилео Галилей

390 лет назад, 12 апреля 1633 года, в Риме начался судебный процесс над ученым Галилео Галилеем, которого инквизиция обвинила в распространении «еретического» учения Коперника о движении Земли вокруг Солнца. Несмотря на раскаяние и отречение Галилея, церковный суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Прошло почти четыре столетия, а дело гонителей итальянского астронома живет и процветает в лице сторонников «теории плоской Земли» и других антинаучных гипотез. NEWS.ru вспомнил злоключения Галилея и разобрался, во что сегодня верят земляне.

Как Коперник сказал новое слово в науке

Ровно за 70 лет до начала суда над Галилеем, в 1543 году, в Нюрнберге вышла в свет книга ученого и богослова Николая Коперника «О вращении небесных сфер». В ней автор опровергал общепринятую тогда Птолемееву систему мира, согласно которой в центре Вселенной находится Земля, а вокруг нее вращаются Солнце, Луна и планеты. Коперник доказывал, что центром мироздания является Солнце, вокруг которого совершают движение все планеты, в том числе и Земля.

Поскольку представление о гелиоцентрической системе мира противоречило Библии и учению Церкви, то есть могло быть признано еретическим, то при первом издании книги Коперника ее сопроводили предисловием. В нем говорилось, что изложенные в труде идеи являются не более чем математическим допущением для облегчения астрономических расчетов. Однако это не спасло учение Коперника, и в 1616 году Церковь его запретила, а сочинение «О вращении небесных сфер» внесли в Индекс запрещенных книг.

Фото: Global Look Press Николай Коперник бросил вызов привычной картине мира

Кто донес на Галилея

К тому времени Галилео Галилей, астроном, математик, физик, был уже суперзвездой тогдашней науки — изобретателем телескопа, первооткрывателем спутников Юпитера, гор на Луне и пятен на Солнце. На волне общеевропейской славы он рискнул открыто поддержать гелиоцентрическую концепцию Коперника, что вызвало волну доносов инквизиторам. В 1615 году римская инквизиция завела первое дело против ученого по подозрению в ереси.

Для своей защиты Галилей решил обратиться напрямую к папе римскому Павлу V, которому незадолго до этого лично рассказывал о преимуществах гелиоцентрической системы. Ученый призвал Ватикан дать официальную оценку учению Коперника. Но момент оказался крайне неподходящим. Европа стремительно скатывалась к кровавой бойне между католиками и протестантами, которая войдет в историю как Тридцатилетняя война. И католической церкви требовалось утвердить свою монополию на право решать, что правильно, а что нет.

Почему Ватикан испугался теории Галилея

Теория Коперника не просто переворачивала с ног на голову представление о мироздании, но открывала дорогу новому толкованию текста Священного Писания, поясняет историк науки Игорь Дмитриев. «В глазах папы и его единомышленников [это] означало бы „отрастание новой головы у протестантской гидры“. А для католической церкви в то время страшнее гидры протестантизма зверя не было», — пишет ученый.

В феврале 1616 года великий инквизитор Церкви кардинал Беллармино, ранее отправивший на костер Джордано Бруно, передал Галилею от папы приказ «оставить вышеупомянутое мнение, что Солнце неподвижно и находится в центре мира, а Земля движется, и в дальнейшем его более не придерживаться, не преподавать и не защищать никоим образом, ни письменно, ни устно».

Фото: Municipal Library of Trento/CC0/Wikimedia Commons Джордано Бруно был сожжен на костре. Хотя некоторые исследователи полагают, что ученый поплатился вовсе не за научные взгляды, а за занятия алхимией

«В противном случае Святая Инквизиция вынуждена будет возбудить против него дело. С этим предписанием вышеназванный Галилей согласился и обещал повиноваться», — говорилось в протоколе беседы инквизитора с ученым. Но на этом злоключения Галилея не закончились.

Когда инквизиторы запретили учение Коперника

В марте 1616 года идеи Коперника были официально признаны ложными и противоречащими Священному Писанию.

«Утверждать, что Солнце в действительности является центром мира и вращается только вокруг себя, не передвигаясь с востока на запад, что Земля стоит на третьем небе и с огромной быстротой вращается вокруг Солнца, — утверждать это очень опасно не только потому, что это значит возбудить раздражение всех философов и теологов-схоластов; это значило бы нанести вред святой вере, представляя положения Святого Писания ложными...», — писал по этому поводу великий инквизитор Беллармино.

На какой компромисс пошел Галилей

Сам Галилей в этот раз отделался легким испугом, случившееся не поколебало его уверенности в истинности гелиоцентризма. Однако повторять судьбу Бруно он тоже не хотел и решил распространять идеи Коперника так, чтобы это не выглядело пропагандой ереси. Для этого астроном занялся написанием книги «Диалог о двух главнейших системах мира — птолемеевой и коперниковой». В ней он хотел представить обе концепции мироздания с нейтральной точки зрения, без аргументации в ту ли иную сторону, чтобы читатели самостоятельно решили, какая из гипотез кажется им более убедительной.

На создание этого произведения у Галилея ушло более 15 лет. «Диалог» — главный научный труд его жизни — вышел в свет в начале 1632 года. Чтобы книгу пропустила папская цензура, Галилею пришлось пойти на хитрость: в предисловии он написал, что целью его сочинения является развенчание коперниканства.

Почему папа римский обиделся на Галилея

Когда опубликованную книгу прочел папа Урбан VIII, он пришел в ярость. В одном из персонажей, защитнике Птолемеевой геоцентрической системы Симпличио (Простаке), он узнал самого себя. Урбан до восшествия на папский престол был большим поклонником Галилея и неоднократно беседовал с ним о мироздании. И потому в словах Простака легко узнал те самые доводы в защиту геоцентризма, которые сам приводил Галилею в их диспутах.

Фото: Gian Lorenzo Bernini/Public domain/Wikimedia Commons Папа римский Урбан VIII пришел в ярость, прочитав труд Галилея. В персонаже-невеже по имени Простак он узнал самого себе. До этого он был большим поклонником ученого

Репутация у понтифика, который беззастенчиво запускал руки в церковную казну, и так была неблестящей. И тут выходит книга сверхпопулярного ученого, в которой Урбан выставлен в весьма нелестном виде. К тому же свое произведение Галилей написал не на ученой латыни, доступной только интеллектуальной элите, а на итальянском языке, понятном любому обученному грамоте простолюдину.

Папа буквально взбесился. Цензоры, допустившие галилеев «Диалог» к изданию, лишились постов, а саму книгу запретили и изъяли из продажи. Она грозила Галилею по-настоящему серьезными проблемами. Издав свой труд, он прямо нарушил выданный ему запрет на пропаганду «ложных» идей Коперника, то есть оказался, говоря современным языком, рецидивистом.

Как судили Галилея

1 октября 1632 года Галилея вызвали из Флоренции, где он жил советником при дворе великого герцога, в Рим на суд инквизиции по подозрению в ереси. Тот не горел желанием оказаться на костре, а потому всячески пытался оттянуть поездку, тем более что в Италии тогда свирепствовала чума. Лишь когда папа пригрозил доставить Галилея на суд в кандалах, тот отправился в путь и прибыл в Вечный город в феврале 1633 года.

Процесс над ним начался 12 апреля. На первом же допросе ученый стал убеждать инквизиторов, будто написал свой труд как опровержение Коперника, как и сказано в предисловии. Но на сей раз уловка не сработала, поскольку главным обвинителем астронома выступил сам понтифик.

Галилея, которому к тому времени уже исполнилось 69 лет, признали «сильно подозреваемым в ереси» и приговорили к публичному отречению и пожизненному заключению. А его «Диалог» пополнил собой Индекс запрещенных книг, в котором оставался следующие 200 лет. «Мы осуждаем тебя на формальное тюремное заключение в этой Священной канцелярии на срок, который будет определен по нашему усмотрению», — говорилось в приговоре суда инквизиции, который был оглашен 22 июня 1632 года.

Фото: Cristiano Banti/Public domain/Wikimedia Commons «Галилей перед инквизицией», картина Кристиано Банти, 1857 год

Как отрекался Галилей

Галилей в своем отречении признал, что находится «под сильным подозрением в ереси» — то есть «думает и верит, будто Солнце есть центр Вселенной и неподвижно, Земля же не центр и движется». «Клянусь впредь никогда не говорить и не рассуждать, ни устно, ни письменно, о чем бы то ни было, могущем восстановить против меня такое подозрение», — «покаялся» ученый.

На следующий день после вердикта папа «смилостивился» и заменил пожизненное содержание в тюрьме инквизиции на бессрочный домашний арест в городке Арчетри вблизи Флоренции. Там великий ученый и скончался в январе 1642 года. Но злопамятный Урбан и после его смерти продолжал мстить Галилею, запретив хоронить его в семейном склепе во Флоренции, куда прах ученого перенесли только в 1737 году.

Когда реабилитировали Галилея

«Инквизиция и Церковь чудовищно опозорились этим судом. А Галилей стал родоначальником физики Нового времени», — отметил в беседе с NEWS.ru руководитель комиссии по борьбе с лженаукой РАН академик Евгений Александров.

Мелочное самодурство папы Урбана, заживо похоронившего выдающегося итальянского ученого, пережило его на столетия. Галилеев «Диалог» был реабилитирован Церковью в 1835 году, а сам ученый — и вовсе в конце XX века. О том, что Рим совершил ошибку, осудив Галилея, в октябре 1992 года заявил папа Иоанн Павел II.

Откуда взялись сторонники плоской Земли

Осудившие Галилея церковники следовали традиции, насчитывавшей более полутора тысячелетий. Она была освящена авторитетом Библии, античных мыслителей и отцов Церкви. Не удивительно, что они предпочли традиционные ценности непривычной и малопонятной науке. Однако четыре века спустя после судилища над Галилеем, когда научная картина мира стала общепринятой, антинаучные идеи не только не канули в Лету, но процветают и активно распространяются.

В последние годы особой популярностью в мире стала пользоваться теория плоской Земли. Общество плоской Земли основал в 1956 году в английском Дувре конспиролог Сэмюэль Шентон. В молодости он стал убежденным последователем так называемой «зететической („интуитивной“ — от греческого zetein, искать) астрономии», которую еще в середине XIX века разработал английский миссионер и авантюрист Сэмюэль Роуботэм.

Во что верят плоскоземельщики

Фото: Public domain/Wikimedia Commons Карта плоской Земли. До сих пор миллионы людей в это верят

На основе библейской Книги Бытия Роуботэм построил космологическую теорию, согласно которой Земля представляет собой не шар, а плоский диск с центром в точке Северного полюса. Южного полюса не существует, Антарктида же представляет собой не материк, а гигантскую ледяную стену, за которой находится бездна космоса. Солнце — это светящийся диск диаметром 51 км, который висит над Землей на высоте 4800 км, а Луна — такой же диск, но на высоте 4100 км.

Роуботэм активно пропагандировал свою теорию, выступая с платными лекциями по всей Англии. Несмотря на то что Роуботэма неоднократно обвиняли в мошенничестве и шарлатанстве, его идеи в библейском духе привлекли внимание британской аристократки леди Элизабет Блант. Она многие годы спонсировала его деятельность, а после смерти Роуботэма возглавила основанное им «Зететическое общество». После смерти Блант общество постепенно приходило в упадок, пока его не возродил Шентон в виде Международного общества плоской Земли.

Как плоскоземельщики отвергали Гагарина

Несмотря на своеобразные взгляды, Шентона приняли в королевские Астрономическое и Географическое общества, что сыграло на руку пропаганде концепции плоской Земли. К тому же он успешно воспользовался медийной шумихой, которую вызвало начало космической эры — запуск советского «Спутника» в октябре 1957-го и полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

Шентон «доказывал» в СМИ, что ни на какую орбиту советские космические аппараты выйти не могли, потому что у плоской Земли орбиты быть не может. По его словам, они просто летали кругами над Землей на большой высоте.

Большой удар по популярности его идей нанесла американская лунная программа, позволившая получить высококачественные фотографии нашей планеты. На них всегда была видна только одна сторона, а не все материки разом, как следовало из концепции плоской Земли. «Мы потеряли множество членов нашего общества из-за этих абсурдных полетов „Аполлонов“», — жаловался Шентон.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Юрий Гагарин

Почему плоскоземельщики не верили «ни американцам, ни русским»

Однако британец не сдавался. Он объявил, что полученные НАСА снимки сфабрикованы, а все данные СССР и США, подтверждающие шарообразность Земли, — результат «заговора». «Эти американцы и русские так чертовски хитры. По той или иной причине они, очевидно, хотят, чтобы мы думали, что мир круглый. Некоторые из снимков были откровенно подделаны. Студийные снимки, наверное», — настаивал Шентон.

«Фейком» и «заговором» Шентон потом объявил и высадку человека на Луне. На этой позиции сторонники плоской Земли стоят и поныне.

«Существует множество доступных ресурсов, которые показывают нам, что мы не можем доверять фотографическим свидетельствам таких организаций, как НАСА. Их не следует принимать во внимание, потому что для них характерны постоянные изменения в изображении Земли, непоследовательное освещение в кадрах с Луны и другие нарушения, которые подробно обсуждаются теми, кто считает высадку на Луну мистификацией», — говорится на сайте общества.

Фото: Keithpoole/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Сэмюэл Шентон

Где еще верят в плоскую Землю

Несмотря на все усилия Шентона и его последователей, Общество плоской Земли до конца XX века оставалось маргинальной организацией. На пике популярности в Англии оно насчитывало порядка 3500 членов. Еще меньше сторонников было у них в других странах. Второе дыхание идеи плоскоземельщиков получили с развитием интернета. Единомышленник и однофамилец основателя общества Дэниэл Шентон в 2004 году запустил интернет-форум, посвященный плоской Земле, вокруг которого сформировалось новое конспирологическое комьюнити. Сам Шентон впоследствии перенес свой офис из Лондона в Гонконг.

Тем временем плоскоземельщики начали поднимать голову и в других уголках планеты. Так, в Италии с 2010-х годов появились группы конспирологов, которые провели несколько встреч на Сицилии. Они называли НАСА «космическим Диснейлендом, в котором астронавты — актеры», а заодно обвиняли Сороса в искажении реальной картины мира. Бывший лидер популистского «Движения пяти звезд» Беппе Грилло восхищался «духом свободы» итальянских плоскоземельщиков и обещал им свою поддержку.

Что говорит Юрий Лоза

В начале 2000-х теория плоской Земли стала набирать популярность и в России. «Эта идея крутилась в голове очень давно. А оформилась с появлением интернета, с появлением кучи альтернативной информации. Лет 15 назад. Начали появляться ответы на вопросы», — рассказал NEWS.ru сторонник плоской Земли, певец и композитор Юрий Лоза. Лоза уверен, что концепция плоской Земли позволяет ответить на вопросы, на которые не дает ответа академическая наука.

«Я все-таки учился на геофаке. Я прошел курс геодезии, геофизики. С тех пор у меня появились вопросы. И сейчас, когда развился интернет и стало много информации, которая раньше не была доступна, у меня сразу нашлись ответы на эти вопросы. Я учился на гидрологии суши. И почему речка течет по шару, я не понимаю. Она не может течь по шару», — заявил собеседник NEWS.ru.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Юрий Лоза

По его словам, не существует «ни одной модели реки на шарообразной поверхности». «Никто создать не смог. На плоской поверхности полно этих моделей, сколько хочешь. Мы сами в школе делали эти модели. На плоской поверхности они все действуют, на шаре — не действует ни одна. Она и теоретически не может, потому что существуют законы сообщающихся сосудов», — уточнил Лоза.

«Если вы смотрите на облака, то они всегда идут по прямой линии. И если вы смотрите на Землю вдали, то кажется, что она загибается. А облака — не загибаются. А находятся на одной высоте над Землей. Значит, и Земля не загибается. Просто оптический эффект. Очень простые ответы на простые вопросы», — заключил музыкант.

Что говорит современная наука

«Только злой умысел, по-моему, может продвигать такую идею, при том, что любой человек, который летал на самолете, видел, что Земля не плоская. Очень смешно и глупо. Всегда есть люди, которые хотят присоединиться к какой-нибудь сенсации, поэтому я не удивляюсь, что за такой глупостью могут следовать такие толпы», — заявил NEWS.ru академик Александров.

А научный руководитель Левада-Центра (социологическая служба внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Лев Гудков уверен: распространение антинаучных и конспирологических идей в обществе свидетельствует об идейном кризисе. Кроме того, рост популярности маргинальных теорий сигнализирует о снижении качества образования. «Это следствие слабости естественно-научного образования в школе. Качество школьного образования падает. Авторитет учителей снижается. И интерес школьников к естественно-научным предметам снизился», — рассказал NEWS.ru социолог.

Сколько россиян верят в плоскую Земли

Согласно проведенному в 2020 году опросу ВЦИОМа, в плоскую Землю верят около 2% жителей России, то есть три миллиона человек.

«Люди, особенно в провинции, повторяют то, что они услышали по телевизору, в церкви или от окружающих. Это проявление магического сознания, растерянности, кризиса и неопределенности представлений о реальности, которые идут с начала 1990-х. Все эти заклинатели, которые появились на переломе 1980–90-х годов, Чумак, Кашпировский. И общий подъем конспирологических, мифологических идей — суеверия, магия, вера в сглаз. Это одна из форм обрушения привычной картины мира», — пояснил NEWS.ru Лев Гудков.

По мнению академика Евгения Александрова, за популярность подобных антинаучных гипотез несут ответственность прежде всего СМИ.

Фото: shutterstock.com

«Я всегда связываю это с безответственной деятельностью наших средств массовой информации, прежде всего телевидения, которое совершенно зациклилось на всякой чертовщине. Показывает всякие „битвы экстрасенсов“, всякую ерунду вместо того, чтобы объяснять людям, что это все чушь. Они буквально впечатывают это людям в голову, в том числе и „плоскую Землю“. По телевизору показывают передачи, посвященные этим фрикам, и не дают никакого противовеса», — посетовал руководитель комиссии по борьбе с лженаукой РАН в беседе с NEWS.ru.

А во что верят американцы

В то, что Земля — плоская, верят и в США. Твердо в этом убеждены 2% американцев, 14% до конца не определились. Это еще пять лет назад показал опрос службы YouGov.

Причем 52% американских плоскоземельщиков назвали себя «крайне религиозными». Охотнее этим идеям поддается молодежь. Среди американцев в возрасте от 18 до 24 лет лишь 66% подтвердили, что Земля — круглая. В 2017 году в Северной Каролине прошла первая «международная конференция сторонников плоской Земли», билеты на нее продавались за $249 и пользовались большим спросом.

Кто еще продолжает дело гонителей Галилея

Несколько лет назад британский таблоид The Daily Mail в красках описал субкультуру сторонников полой Земли. Их идейный вдохновитель Роддни Клафф уверяет, что у него есть «тысячи последователей» в королевстве. Они убеждены, что внутри нашей планеты находится пустота, а в ее недрах прячутся «инопланетяне, викинги и нацисты». Полоземельщики не исключают, что внутри Земли мог скрываться лично Гитлер.

В наш век находятся и прямые сторонники геоцентрической системы мира. В 2020 году магистр физики в Университете Клемсона (Южная Каролина) доктор Дэнни Фолкнер написал статью о «подъеме геоцентризма». Еще в 1967 году канадский учитель Вальтер ван дер Камп, отрицавший учение Коперника, принялся проповедовать среди местных христиан и заполучил в свои ряды сотни сторонников.

Фото: Andreas Cellarius/Public domain/Wikimedia Commons Иллюстрация геоцентрической системы мира из атласа Андрея Целлария Harmonia Macrocosmica (1708)

А самым заметным геоцентристом сегодня считается американец Роберт Сандженис — выпускник Вестминстерской теологической семинарии, который периодически переходит из католичества в протестантизм и обратно. Он утверждает, что Римско-католическая церковь была не права, когда реабилитировала Галилео Галилея. В 2007 году Сандженис вместе с Робертом Беннеттом опубликовал книгу «Галилей был неправ». Кстати, ее рейтинг на Amazon — твердая четверка. «Героическая, плодотворная работа! В интересах тех колеблющихся душ, которые хотят знать истину», — пишут восторженные рецензенты.