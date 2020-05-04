Фрегат «Паллада» посетил Сингапур в ходе кругосветки в честь Дня Победы

https://static.news.ru/photo/cee857a2-8dcf-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Фото: dalrybvtuz.ru

Российский учебный парусный фрегат «Паллада», совершающий кругосветное плавание, зашёл в порт Сингапура. После пополнения запасов продуктов он возьмёт курс на Владивосток.

На судне всё хорошо, экипаж здоров, — рассказал «Интерфаксу» представитель пресс-службы Дальрыбвтуза, курсанты которого проходят практику на фрегате.

Собеседник агентства добавил, что на берег команда корабля сходить не будет.

Кругосветная экспедиция «Парус мира» организована Росрыболовством в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками. Наряду с «Палладой» в ней участвуют барки «Крузенштерн» и «Седов».

«Паллада» вышла из 1 ноября 2019 года из Владивостока, «Седов» и «Крузенштерн» стартовали 8 декабря 2019-го из Калининграда.

Ранее NEWS.ru писал, что в ходе кругосветки на борту кораблей будут проводиться фотовыставки знаковых для российской истории дат, встречи с представителями зарубежной общественности и соотечественниками, проживающими за границей.