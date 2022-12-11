Французы возмутились призывом генерала бомбить парады 9 мая в России

Фото: Brian Dunn/Global Look Press

Пользователи французского сегмента Twitter выразили свое возмущение после призыва отставного генерала Иностранного легиона во Франции Мишеля Яковлеффа бомбить парады Победы в России 9 мая. Большинство заявили о недопустимости призыва к осуществлению терактов. Некоторые усомнились в компетентности военного и адекватной оценки собственных слов.

Действительно ли этот опереточный генерал грамотно оценивает масштабы и последствия подобной атаки, без сомнения, планетарного масштаба, — написал один пользователей.

Некоторые припомнили предыдущие призывы военного бомбить Россию ракетами НАТО после падения украинской ракеты на территорию Польши.

Потом русские разберут нас на атомы, — написал другой пользователь.

Один из комментаторов написал, что у военного «явные проблемы с головой».

Яковлефф ранее заявлял, что против российских войск на территории Украины должны сражаться солдаты НАТО. Он объяснил свою инициативу тем, что украинских военнослужащих долго обучать работе с поставляемым вооружением, поэтому управлять им должны американские, французские или голландские военные.

В ответ на это журналист Арно Флорак заявил, что возможная реализация идеи французского генерала отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа. Саму идею он назвал удивительной и указал на неоднозначность ситуации.