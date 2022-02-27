Франция и Норвегия закроют небо для российских авиакомпаний

Французское правительство решило закрыть воздушное пространство для российский самолётов в связи с операцией России на Украине, сообщил министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари. С похожим заявлением выступили власти Норвегии. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Её целью глава государства назвал демилитаризацию Украины.

С сегодняшнего вечера Франция закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов и авиакомпаний, — написал министр в своём Twitter.

К настоящему времени о закрытии неба для России заявили уже более 15 европейских стран. В Москве пообещали ответить «зеркальными мерами». В частности, уже приняты ответные меры в отношении Словении, Латвии, Литвы и Эстонии. Для авиакомпаний этих четырёх европейских стран Россия ограничила полёты в своём воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что после ограничения воздушного пространства России для британских самолётов им придётся делать «затратный» крюк, чтобы обогнуть территорию страны, заявил заслуженный пилот, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник. По его словам, на такой манёвр пилоты рейсов из Великобритании потратят полтора-два часа. Пилот отметил, что ежедневно через территорию России пролетают 1500 самолётов.