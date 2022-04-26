«Фонд борьбы с репрессиями» сравнил фейки с оружием массового поражения

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«Фонд борьбы с репрессиями» выступил за признание фейков оружием массового поражения, пишет «Российская газета». Как отметила глава организации Мира Тэрада, если за прямое убийство есть уголовная ответственность, то изготовители и распространители фейковой информации фактически остаются не только безнаказанными, но и не считают, что совершают преступления.

Отказ от фактов в угоду подлогу привёл к тому, что фейки превратились в оружие массового поражения, которое имеет большую мощь и силу, чем пули, мины и гаубицы, — сказала она.

В качестве примера фейка Тэрада привела повод для военной операции в Ираке, когда в ООН госсекретарь США Колин Пауэлл показал пробирку якобы с «иракским химическим оружием», которого, как позже выяснилось, у страны нет.

Я убеждён, что пришло время приравнять фейки к оружию массового поражения. И за их изготовление, использование и перепост ввести международную уголовную ответственность, — отметил сербский правозащитник и активист Миодраг Заркович.

Тэрада и Заркович выступают за, чтобы разработкой правовой экспертизы по фейкам занимались ООН и международные правозащитники, а не ангажированные юристы.

«Фонд борьбы с репрессиями» создал в 2021 году бизнесмен Евгений Пригожин. В фонде отметили, что цели и задачи организации — борьба за права человека в западных странах и поддержка гражданских активистов.