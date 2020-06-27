Facebook «переименовал» Киев

https://static.news.ru/photo/ad19a1e8-b869-11ea-9ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Алгоритмы социальной сети Facebook будут предлагать использовать отметку Kyiv, а не Kiev, как было раньше. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Facebook теперь будет использовать транслитерацию с украинского, а не с русского языка. При этом старые отметки останутся, а все новые будут «правильными».

Как писал NEWS.ru, американцы будут писать Kyiv, а не Kiev. Совет США по географическим названиям решил изменить написание названия украинской столицы.

Поправка внесена в базы иностранных географических указаний. Посольство Украины заявило, что это свидетельство поддержки Америки на пути восстановления исторической идентичности.

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) прокомментировали решение Совета США по географическим названиям изменить в международной базе написание Kiev на Kyiv. В ведомстве подчеркнули, что у РФ нет оснований для изменения написания названия столицы Украины.