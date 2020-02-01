Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет. Об этом
В заявлении сказано, что ЕС «полностью уважает» выбор страны и готов двигаться вперёд, хоть и сожалеет о расставании с союзником.
Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной, — констатирует Боррель.
Евросоюз также выражает надежду, что Британия останется «ключевым партнёром» для объединения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 по Москве), наконец, прекратило членство в Евросоюзе. Впрочем, масштабных празднований по этому случаю в британской столице не запланировано.
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