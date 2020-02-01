https://static.news.ru/photo/fde17944-4487-11ea-adcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

В заявлении сказано, что ЕС «полностью уважает» выбор страны и готов двигаться вперёд, хоть и сожалеет о расставании с союзником.

Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной, — констатирует Боррель.

Евросоюз также выражает надежду, что Британия останется «ключевым партнёром» для объединения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после трёх с половиной лет напряжённых переговоров и бесконечных дебатов в парламенте Соединённое Королевство 31 января в 23:01 по местному времени (02:01 по Москве), наконец, прекратило членство в Евросоюзе. Впрочем, масштабных празднований по этому случаю в британской столице не запланировано.