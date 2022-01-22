Евросоюз призвал власти России освободить жену экс-судьи Чечни

Евросоюз призвал освободить Зарему Мусаеву, супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую задержали и увезли в республику, говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних связей или внешнеполитической службы ЕС. В организации напомнили, что Россия обязана оперативно расследовать все случаи внесудебных казней, пыток, а также других нарушений прав человека.

Евросоюз призывает российские власти освободить Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей, немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям, — заявили в ЕС.

В обращении подчёркивается, что бездействие властей РФ и безнаказанность виновных в нарушении прав чеченских правозащитников и их родственников вызывает озабоченность в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживали Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Они предъявили постановление чеченского следствия о приводе на допрос и забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. Силовики заявили, что работают по поручению следователя СУ УМВД РФ по городу Грозному. По словам адвоката, женщину силой вывели из квартиры и спустили по лестнице, при этом она потеряла сознание.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию СМИ о похищении Мусаевой «фантастической историей». Он сказал, что не в курсе подробностей этой ситуации. Янгулбаев обратился к Пескову с заявлением о том, что история с похищением его жены является правдой.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что местные полицейские осуществили привод Мусаевой в качестве свидетеля в рамках закона РФ. Это было сделано после того, как Янгулбаевым трижды отправляли повестку. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй». По словам главы Чечни, Янгулбаевы призывали к терроризму и экстремизму. Они также имеют отношение к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов республики.

Вечером 22 января адвокат Наталья Добронравова сообщила, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.