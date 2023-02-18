Европа не смогла найти исправные танки для Украины Глава Минобороны Британии Уоллес: у Европы отсутствуют исправные танки для передачи Киеву

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил немецкому журналу Spiegel, что многие страны Европы после обещания поставить Украине наступательную бронетехнику обнаружили, что у них нет исправных танков. По его словам, военные увидели, что на складах стоят неотремонтированные машины. Он добавил, что странам НАТО пришлось с болью осознать, что за последние 30 лет их армии были истощены.

Политическое решение есть. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину, — сказал Уоллес.

Глава оборонного ведомства Британии при этом уточнил, что не считает танки «чудо-оружием», которое обеспечит немедленную победы Киева в конфликте. Он подчеркнул, что танки — «не волшебное зелье, которое вдруг все меняет».

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.