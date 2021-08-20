ЕС не откроет гуманитарный коридор для эвакуации афганцев

Евросоюз не будет открывать гуманитарный коридор для эвакуации афганцев, они сами должны бороться за своё отечество. Об этом заявил премьер Словении Янез Янша в своём Twitter.

ЕС не откроет никакого европейского гуманитарного коридора для афганцев. Мы не допустим повтора стратегической ошибки 2015 года. Мы поможем только отдельным лицам, которые помогали в ходе операций НАТО, а также странам, которые защищают внешние границы ЕС, полностью их защитить, — написал он.

Янша добавил, что ЕС или Словения не должны помогать и платить всем на планете, кто бежит, вместо того чтобы бороться за своё отечество. Н также отметил, что видел фото афганских женщин с оружием в руках и посоветовал мужчинам этой страны брать с них пример и сопротивляться «Талибану» (движение запрещено в России).

Отмечается, что Словения председательствует в Евросоюзе с 1 июля этого года.

Боевики «Талибана» начали разыскивать афганцев, которые помогали британским и американским силам. Талибы располагают списком лиц, которых необходимо разыскать для «допроса и наказания».