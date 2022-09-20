Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским

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Владимир Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским на фоне сообщений о скором референдуме по вопросу вступления неподконтрольных Киеву территорий в состав России, передает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого главы. Зеленский в Twitter подтвердил состоявшийся телефонный разговор с коллегой из Турции. О деталях разговора пока не сообщается.

Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры были проведены перед выступлением президента Эрдогана на Генеральной Ассамблее ООН, — сообщили в турецкой канцелярии.

20 сентября Эрдоган в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал все страны мира поддержать мирные инициативы Анкары для дипломатического решения конфликта на Украине. Он отметил, что мировому сообществу нужно найти выход из этого кризиса. По словам Эрдогана, его нужно искать в сфере дипломатии. Турецкий лидер считает, что такой подход будет рациональным, справедливым и реализуемым.

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.