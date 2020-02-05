Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невыполнении договорённостей с Россией и США по северу Сирии. Он пригрозил сирийским войскам военным ответом в случае, если к концу февраля те не отступят за наблюдательные пункты турецких ВС в провинции Идлиб.
Политик пообещал, что Анкара ответит ударами на нарушение договорённостей сирийской армией. Он подчеркнул, что в основе действий турецких военных лежит принцип максимальной безопасности мирного населения.
Ранее Минобороны Турции заявило о гибели военных при артиллерийском обстреле в Идлибе. Ситуацию с обстрелом военнослужащих турецкий лидер обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонных переговоров, писал NEWS.ru.