https://static.news.ru/photo/a22dae66-47fb-11ea-8d3e-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о невыполнении договорённостей с Россией и США по северу Сирии. Он пригрозил сирийским войскам военным ответом в случае, если к концу февраля те не отступят за наблюдательные пункты турецких ВС в провинции Идлиб.

Политик пообещал, что Анкара ответит ударами на нарушение договорённостей сирийской армией. Он подчеркнул, что в основе действий турецких военных лежит принцип максимальной безопасности мирного населения.

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели военных при артиллерийском обстреле в Идлибе. Ситуацию с обстрелом военнослужащих турецкий лидер обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе телефонных переговоров, писал NEWS.ru.