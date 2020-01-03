https://static.news.ru/photo/29bbca70-2e16-11ea-88bc-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Эрдоган подписал законопроект, разрешающий республике отправить военных специалистов в Ливию.

Таким образом, со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован, пишет издание «Ресми газете». 2 января 2020 года турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию.

Как писал NEWS.ru, ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА).

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.