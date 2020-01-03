Турецкий президент Реджеп Эрдоган подписал законопроект, разрешающий республике отправить военных специалистов в Ливию.
Таким образом, со стороны Анкары документ окончательно ратифицирован,
Как писал NEWS.ru, ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА).
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен