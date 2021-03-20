Елизавета II назвала новых корги в честь погибшего дяди и любимого озера

Королева Великобритании Елизавета II назвала недавно появившихся у неё двух щенков корги в честь погибшего во время Первой мировой войны дяди и любимого озера, расположенного в Шотландии. Об этом сообщает издание The Sun.
Новых собак королеве подарили, чтобы приободрить на фоне госпитализации её мужа Филиппа и ситуации с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.
Одного из щенков — помесь корги и таксы — Елизавета
Второй малыш корги был приобретён для королевы за 2,6 тысячи фунтов. Его она назвала Мик — по названию озера в Шотландии, близ которого Елизавета любит гулять и где устраивает семейные пикники на отдыхе в августе и сентябре.
В декабре 2020 года стало известно о смерти предпоследней собаки Елизаветы II — дорги (помесь корги и таксы) по кличке Вулкан. У королевы осталась после этого только одна собака — дорги Кэнди. Об этом писал NEWS.ru.
Первая собака породы корги по кличе Сьюзан была подарена Елизавете на её 18-летие. Несколько лет назад королева решила больше не заводить новых питомцев. В силу возраста, она переживала, что собаки однажды останутся без неё.