Елизавета II назвала новых корги в честь погибшего дяди и любимого озера

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Королева Великобритании Елизавета II назвала недавно появившихся у неё двух щенков корги в честь погибшего во время Первой мировой войны дяди и любимого озера, расположенного в Шотландии. Об этом сообщает издание The Sun.

Новых собак королеве подарили, чтобы приободрить на фоне госпитализации её мужа Филиппа и ситуации с принцем Гарри и его женой Меган Маркл.

Одного из щенков — помесь корги и таксы — Елизавета назвала Фергюсом. Так звали дядю королевы, брата её матери. Фергюс Боуз-Лайон погиб в 1915 году в битве при Лоосе. Ему было 26 лет.

Второй малыш корги был приобретён для королевы за 2,6 тысячи фунтов. Его она назвала Мик — по названию озера в Шотландии, близ которого Елизавета любит гулять и где устраивает семейные пикники на отдыхе в августе и сентябре.

В декабре 2020 года стало известно о смерти предпоследней собаки Елизаветы II — дорги (помесь корги и таксы) по кличке Вулкан. У королевы осталась после этого только одна собака — дорги Кэнди. Об этом писал NEWS.ru.

Первая собака породы корги по кличе Сьюзан была подарена Елизавете на её 18-летие. Несколько лет назад королева решила больше не заводить новых питомцев. В силу возраста, она переживала, что собаки однажды останутся без неё.