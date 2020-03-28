Власти Эквадора приняли решение хоронить погибших от коронавируса сограждан в большой братской могиле. Это коснётся города Гуаякиль, где сейчас самое большое количество заболевших.
Для братской могилы будет выбран участок в черте города. Она будет рассчитана на 300 тел,
За последние три дня из домов были вывезены не менее 100 тел, но не все смерти связаны с коронавирусом. В стране подтверждены 1 627 случаев заболевания, умер 41 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первые случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы на Галапагосах, принадлежащих Эквадору и входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам главы правительства Галапагосов Нормана Рэя, несмотря на ограничительные меры, четыре теста, взятые на территории островов, показали положительные результаты.
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