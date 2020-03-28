https://static.news.ru/photo/44a9b42e-7091-11ea-a142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Diego Montenegro/dpa/Global Look Press

Власти Эквадора приняли решение хоронить погибших от коронавируса сограждан в большой братской могиле. Это коснётся города Гуаякиль, где сейчас самое большое количество заболевших.

Для братской могилы будет выбран участок в черте города. Она будет рассчитана на 300 тел, сообщает телеканал Ecuavisa. В Гуаякиле живёт 71% всех заболевших в стране.

За последние три дня из домов были вывезены не менее 100 тел, но не все смерти связаны с коронавирусом. В стране подтверждены 1 627 случаев заболевания, умер 41 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы на Галапагосах, принадлежащих Эквадору и входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам главы правительства Галапагосов Нормана Рэя, несмотря на ограничительные меры, четыре теста, взятые на территории островов, показали положительные результаты.