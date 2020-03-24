https://static.news.ru/photo/69d4f24a-6de9-11ea-ba3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karol Kozlowski/imageBROKER.com/Global Look Press

Первые случаи инфицирования коронавирусом зарегистрированы на Галапагосах, принадлежащих Эквадору и входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам главы правительства Галапагосов Нормана Рэя, несмотря на ограничительные меры, четыре теста, взятые на территории островов, показали положительные результаты. Заражённые проживают на островах Санта-Крус и Сан-Кристобаль, передаёт газета El Comercio.

Издание уточняет, что один из инфицированных находится в критическом состоянии.

В самом Эквадоре зафиксировано 1049 случаев коронавирусной инфекции, скончались 27 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация эквадорского города Гуаякиль приказала перекрыть машинами взлётно-посадочную полосу в аэропорту и не допустить посадки самолёта из Испании. Такие меры были связаны с распространением коронавируса на территории страны.

Согласно последним данным, в мире заразились более 387 тысяч человек. При этом выздоровели свыше 101 тысячи, жертвами заболевания стали 16,7 тысячи человек.

В России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека успешно излечились от инфекции.