Эксперт заявил о небоеспособности флагмана ВМС Украины

https://static.news.ru/photo/6ce5f08c-757d-11eb-b44d-96000091f725_660.jpg Фрегат «Гетман Сагайдачный» Фото: ru.wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine, Pavlo Parfenuk - Ukrainian navy frigate Hetman Sahaydachniy, CC BY-SA 2.0,

Фрегат «Гетман Сагайдачный», являющийся флагманом украинских ВМС, стал практически небоеспособным. Он потерял свои боевые характеристики и нуждается в модернизации, считает украинский военный эксперт Тарас Чмут.

Своё мнение специалист высказал на своей странице в Facebook. Чмут написал, что корабль на данный момент «крайне редко выходит в море» и его эффективность как боеспособной единицы фактически равна нулю.

К тому же за все 30 лет службы фрегат ни разу не прошёл ни одной комплексной программы модернизации. А его ремонт был «точечным и несистемным».

Эксперт полагает, что есть три варианта развития событий. Первый — оставить всё как есть и списать фрегат в будущем. Второй — провести ремонт с местным обновлением, что позволит использовать корабль, но только на базовом уровне. И третий — это глубокая модернизация с заменой всех ключевых систем, но которая может затянуться и никогда не реализоваться.

К тому же важно найти оптимальный баланс затраченных средств и результата. И если Украине всё же нужен фрегат, то стране придётся экономить и восстанавливать корабль. Но с другой стороны важно, чтобы процесс реставрации фрегата не стал вечным, когда каждый год «съедаются» деньги и время, а корпус всё ещё продолжает стоять у стены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последние вести о фрегате «Гетман Сагайдачный» появлялись в мае прошлого года. Корабль провёл учения в Чёрном море. В Минобороны добавили, что впервые за долгое время судно провело стрельбу из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех.