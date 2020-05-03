Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провёл учения в Чёрном море

https://static.news.ru/photo/ea259a88-8d44-11ea-a58f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet Follow/flickr.com

Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» провёл учения в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Перед экипажем стояли непростые задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожения условного противника с зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки — АК-630, с которыми личный состав успешно справился, — говорится на сайте украинского ведомства.

В Минобороны добавили, что впервые за долгое время судно провело стрельбу из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех.

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи Интернета высмеяли учебный боевой поход военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» в акватории Азовского моря. В ходе манёвров моряки отработали задачи по экстренной подготовке судна к боевым действиям, ведению огня и отражению атак.