Поход украинских моряков высмеяли в Сети

Пользователи Интернета высмеяли учебный боевой поход военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» в акватории Азовского моря. В ходе манёвров моряки, в том числе отработали задачи по экстренной подготовке судна к боевым действиям, ведению огня и отражению атак.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык заявил: украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» не сможет изменить соотношение сил в Азовском море. По словам эксперта, Киев приобретёт себе очередную «головную боль» — судно находилось в «непригожем состоянии» ещё в 1994 году.
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