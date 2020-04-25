Поход украинских моряков высмеяли в Сети

https://static.news.ru/photo/cadc4da4-875c-11ea-872e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 4.0/Державна прикордонна служба Украины

Пользователи Интернета высмеяли учебный боевой поход военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» в акватории Азовского моря. В ходе манёвров моряки, в том числе отработали задачи по экстренной подготовке судна к боевым действиям, ведению огня и отражению атак.

Видео разместила в YouTube пресс-служба ВМС Украины. В комментариях пользователи в основном иронизировали по поводу внешнего вида корабля: «Хоть бы не позорились с таким корытом в Ютубе», «Унитазы поставили?», «Несокрушимые ВМСУ. Вышли в море на плавучей мастерской», «Хорошо, что качки не было, а то моряки прямо там бы рыбам сдались», «Это флот? У Сомали лодки получше будут», «Русские, наверное, дрожат».

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык заявил: украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» не сможет изменить соотношение сил в Азовском море. По словам эксперта, Киев приобретёт себе очередную «головную боль» — судно находилось в «непригожем состоянии» ещё в 1994 году.