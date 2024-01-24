Эксперт по финансам объяснил, почему на Западе боятся БРИКС Эксперт по финансам Бархота: Запад боится БРИКС из-за разницы в идеологиях

Фото: kremlin.ru

На церемонии закрытия Делового форума БРИКС, 2019

Объединение БРИКС представляет опасность для коллективного Запада из-за разницы в идеологиях, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В беседе с «360» он объяснил, что если в Западной Европе и США превалируют идеи, связанные с материальным благополучием и утилитаризмом, то страны БРИКС отстаивают собственную идентичность и традиции, что часто не коррелирует с идеалами Запада.

И в этой связи они опасны. Почему западная коалиция этого опасается? Потому что невозможно этим управлять с помощью идеи повышения благосостояния, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что определенную опасность для Запада представляет и численность населения стран БРИКС. На фоне демографических проблем в западных странах может произойти замещение человеческого капитала, считает специалист. Кроме того, страны БРИКС располагают огромными объемами природных ресурсов. В связи с этим западная коалиция пытается пошатнуть позиции объединения, сделать это не удается, заключил Бархота.

Ранее министр иностранных дел Нигерии Юсуф Маитама Туггар рассказал о желании его страны вступить в БРИКС. Объединение в ближайшее время может расширить свой состав, включив Иран, Египет, Эфиопию и ОАЭ.