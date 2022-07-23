Эксперт назвал «продуктовую сделку» в Стамбуле уроком для Запада Профессор Фурфари назвал подписанную в Стамбуле «продуктовую сделку» уроком для США и ЕС

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Профессор Брюссельского свободного университета (ULB) Самуэль Фурфари считает, что подписание в Стамбуле соглашения о создании коридора по вывозу зерна с Украины должно было стать уроком для Евросоюза и США. Профессор отметил, что некоторые подходы со стороны Запада однозначно не принесли должных плодов, пишет РИА Новости. Однако другие страны и организации сумели найти выход из сложившейся ситуации, отметил эксперт.

Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам — не принесли заметного результата, — заявил Фурфари.

По мнению профессора, Турция и ООН смогли подействовать гораздо более эффективно, чтобы достигнуть соглашения по вывозу зерна с Украины. По его словам, подписанные договоренности смогут сделать менее напряженной ситуацию на мировом рынке и позволят избежать голода во многих странах, например, в африканских государствах или на Ближнем Востоке.

О том, что между Россией, Украиной, Турцией и ООН подписана так называемая «продуктовая сделка», стало известно в пятницу, 22 июля. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из России, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.