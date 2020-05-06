Эксперт назвал несостыковки в версии следствия о крушении МН17

https://static.news.ru/photo/b2852ab6-8f7a-11ea-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Технический эксперт Юрий Антипов не согласен с версией Запада о крушении Boeing над Донбассом. По его словам, есть как минимум пять несостыковок, которые противоречат выводам следственной группы.

Он отметил, что обломки лайнера были найдены в районе села Петропавловка. Однако позднее жители обнаружили их ещё дальше — возле населённых пунктов Кировское и Михайловка.

Во-вторых, на части обломков есть следы высокого температурного воздействия. В-третьих, найденные элементы воздушного судна упали на землю первыми. Это в основном детали внутреннего обустройства самолёта. По мнению эксперта, данный факт говорит в пользу того, что лайнер начал разваливаться на части ещё до последней точки, зафиксированной бортовым регистратором.

Согласно официальным выводам, обломки самолёта были разбросаны ветром. Однако, как заметил эксперт, все фрагменты, включая мелкие пластиковые детали и пассажирские кресла, были найдены в одном месте.

Антипов уточнил, что украинские власти продолжали обстреливать район падения МН17 даже в тот момент, когда там проводились поиски обломков. Таким образом Киев явно хотел помешать следствию.

Зафиксированы большие воронки на этой местности от обстрелов со стороны украинских войск после крушения самолёта. Как будто бы пытались не помочь следствию, а помешать ему, уничтожая возможные оставшиеся улики, — приводит доводы Антипова «Царьград».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее NEWS.ru писал, что суд по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом возобновится, как и планировалось, 8 июня в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах. В заявлении суда говорится, что из-за ситуации с коронавирусом присутствовать на слушаниях сможет ограниченное число людей.